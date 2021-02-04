تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وتراجع متوسط سعر صرف العملة الأوروبية، على موقع البنك المركزي، إلى نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.87 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

تراجع اليورو

ووفق مسح لـ ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.84 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.97 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع، في بنك واحد فقط، هو الاستثمار العربي.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، سجل سعر اليورو، نحو 18.80 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

الاحتياطي الأجنبي بمصر يتحدى كورونا

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.42 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط الدينار الكويتي، إلى 51.69 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، مقابل نحو51.67 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

والإثنين، أعلن البنك المركزي المصري، عن أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في أول 11 شهرا من 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

ويتوقع أن يساهم الارتفاع في تحويلات المصريين من النقد الأجنبي في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار رغم جائحة كورونا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، ونجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة منذ 2016.