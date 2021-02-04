مهنيو النقل الدولي غاضبون بسبب تعطل الأنظمة المعلوماتية بميناء طنجة المتوسط

جدة - عبدالحي حسين - عمق التعطل المتكرر للنظام المعلوماتي للجمارك بميناء طنجة المتوسط من معاناة سائقي شاحنات النقل الدولي، المتوجهة نحو بلدان الإتحاد الأوروبي، حيث اصطفت العشرات من الشاحنات المحملة بالمنتوجات الفلاحية المتنوعة بمحطة الصادرات طيلة يوم الثلاثاء لساعات، بسبب عطب في النظام المعلوماتي وهو ما أجج غضب مهنيي القطاع.

أحد مهنيي القطاع، وفي حديثه مع اليوم 24، كشف أن معاناة النقّالة والمهنيين تضاعفت في الآونة الأخيرة وهو ما يكبدهم خسائر مادية، ويؤثر كذلك على صورة ميناء طنجة المتوسط ذي الصيت العالمي.

وأردف ذات المصدر، أن إدارة الميناء TMSA تتراشق المسؤولية بينها وبين ادارة الجمارك، حيث تتنصل من مسؤولية البلوكاج الذي تشهده محطة الصادرات، معرضة بذلك المنتوجات الوطنية للتلف.