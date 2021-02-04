بوطازوت تغيب عن الموسم الجديد من “لالة لعروسة”

جدة - عبدالحي حسين - تغيب الفنانة المغربية، دنيا بوطازوت، عن تنشيط برنامج “لالة العروسة” في موسمه الجديد، المرتقب انطلاق بثه قريبا، فيما لا يزال الفنان كمال الكاظمي حاضرا فيه.

وفضلت الفنانة، دنيا بوطازوت، تسجيل حضور في الدراما الرمضانية، على الحضور في البرنامج، حيث تنشغل، حاليا، بتصوير مسلسل ما أدى إلى غيابها عن برنامج العرسان.

ودنيا بوطازوت، حاليا، بصدد تصوير مسلسل بعنوان “بنات العساس”، الذي يرتقب بثه في شهر رمضان المقبل.

وعرف طاقم تنشيط البرنامج، هذه السنة، تغيرات كبيرة، فإلى جانب غياب بوطازوت، يعتمد الموسم الجديد من البرنامج على الفنانة هدى الريحاني كمنشطة أساسية، لتعويض الممثلة صفاء حبيركو.