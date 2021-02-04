المستشار خالد القاضي يهنئ فضيلة المفتي بمصر  بصدور كتاب دار الإفتاء المصرية.. صور

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية صباح المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، الذي قدم له التهنئة بصدور كتاب " دار الإفتاء المصرية .. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي " التي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي في موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها القاضي.



وقد صرح القاضي باعتزازه بلقاء فضيلة المفتي ، وأكد على أن دار الإفتاء المصرية تنهض عبر 125 عامًا ؛ منذ نشأتها عام 1895 م وحتى العام 2020 م .. بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين جموع المواطنين في مشارق الأرض ومغاربها ، وذلك بتجديد الخطاب ( والفكر ) الديني ومعالجة فوضى الفتاوى .

وأضاف القاضي أن دار الإفتاء تدعم البحث الفقهي بين المشتغلين بالإفتاء في كل بلدان العالم الإسلامي؛ حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال إماطة اللثام عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف ، وكشف ضلالات أدعياء الفُتيا ، وذلك بالأحكام الشرعية المستندة إلى أدلة وبراهين من الكتاب والسنة الصحيحة الموثوق في سندها ، والمقاصد الكلية العليا للشريعة الإسلامية السمحة.

واختتم القاضي تصريحه بأن دار الإفتاء المصرية حظيت عبر مسيرتها الطويلة بأصحاب الفضيلة الكرام ممن تولوا منصب مفتي الديار المصرية ، وبجانبهم ومعهم صفوة من العلماء الأجلاء ، وجميعهم قامات علمية وفقهية ووطنية كبيرة ، وتشرفتُ في رحلة الحج عام 2016 بصحبة فضيلة المفتي العالم الجليل الأستاذ الدكتور شوقي علام ، مع نخبة من علماء الفقه والشريعة في ندوة الحج الكبرى التي تنظمها سنويًا وزارة الحج والعمرة السعودية ، وتدعوا إليها هؤلاء العلماء ، في أقدس بقاع الأرض وقبيل شعيرة من أهم شعائر الإسلام ، ليضعوا أمام العالم رؤاهم وأفكارهم المستنيرة والمتجددة.

وقد أهدى فضيلة المفتي نسخة من الكتاب للقاضي ، كما أهداه القاضي مجموعة من آخر إصداراته.

وحضر اللقاء الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي .