اخبار العالم

المستشار خالد القاضي يهنئ فضيلة المفتي بمصر  بصدور كتاب دار الإفتاء المصرية.. صور

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار خالد القاضي يهنئ فضيلة المفتي بمصر  بصدور كتاب دار الإفتاء المصرية.. صور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية صباح المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، الذي قدم له التهنئة بصدور كتاب  " دار الإفتاء المصرية .. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي " التي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي في موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها القاضي.

 

وقد صرح القاضي باعتزازه بلقاء فضيلة المفتي ، وأكد على أن دار الإفتاء المصرية تنهض عبر 125 عامًا ؛ منذ نشأتها عام 1895 م وحتى العام 2020 م .. بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين جموع المواطنين في مشارق الأرض ومغاربها ، وذلك بتجديد الخطاب ( والفكر ) الديني ومعالجة فوضى الفتاوى .

 

وأضاف القاضي أن دار الإفتاء تدعم البحث الفقهي بين المشتغلين بالإفتاء في كل بلدان العالم الإسلامي؛ حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال إماطة اللثام عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف ، وكشف ضلالات أدعياء الفُتيا ، وذلك بالأحكام الشرعية المستندة إلى أدلة وبراهين من الكتاب والسنة الصحيحة الموثوق في سندها ، والمقاصد الكلية العليا للشريعة الإسلامية السمحة.

 

واختتم القاضي تصريحه بأن دار الإفتاء المصرية حظيت عبر مسيرتها الطويلة بأصحاب الفضيلة الكرام ممن تولوا منصب مفتي الديار المصرية ، وبجانبهم ومعهم صفوة من العلماء الأجلاء ، وجميعهم قامات علمية وفقهية ووطنية كبيرة  ، وتشرفتُ في رحلة الحج عام 2016 بصحبة فضيلة المفتي العالم الجليل الأستاذ الدكتور شوقي علام ، مع نخبة من علماء الفقه والشريعة في ندوة الحج الكبرى التي تنظمها سنويًا وزارة الحج والعمرة ، وتدعوا إليها هؤلاء العلماء ، في أقدس بقاع الأرض وقبيل شعيرة من أهم شعائر الإسلام ، ليضعوا أمام العالم رؤاهم وأفكارهم المستنيرة والمتجددة. 

 

وقد أهدى فضيلة المفتي نسخة من الكتاب للقاضي ، كما أهداه القاضي مجموعة من آخر إصداراته.

وحضر اللقاء الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي .

cfc6ffc3-2f2c-4fe7-b15c-53c5edd44b9f_202

 

503ea05a-396f-413c-bda8-3dc1c2894548_(1)

 

7ea9d3bb-57f3-4c0c-997b-dadd1e444705_202

 

503ea05a-396f-413c-bda8-3dc1c2894548_202

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا