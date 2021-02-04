شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تبدأ التطعيم الشامل ضد COVID-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت تشيلي أمس الأربعاء حملتها الجماعية للتطعيم ضد كوفيد -19 ، لتلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 90 عامًا في أكثر من 1400 مركز تطعيم في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا: "بعد 11 شهرًا من الأوقات الصعبة والمؤلمة والصعبة للوباء ، نبدأ اليوم عملية تطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء بلادنا من أجل حماية مواطنينا من التهديدات التي يشكلها فيروس كورونا وهذا الوباء"، و أشار إلى أن التطعيم مجاني وطوعي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

كما تهدف الحكومة التشيلية إلى تطعيم 5 ملايين شخص في الربع الأول من هذا العام و 15 مليونًا بحلول منتصف عام 2021.