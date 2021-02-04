شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاج مناهض للانقلاب العسكري في شوارع ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت صور نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات مناهضة للإنقلاب العسكري في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار اليوم الخميس، في أول احتجاج بالشوارع على الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على فيسبوك نحو 20 شخصا خارج جامعة ماندالاي الطبية. وكُتب على إحدى اللافتات "الشعب يحتج على الانقلاب العسكري".

وهتف المحتجون "أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن".

واستولى الجيش على السلطة يوم الاثنين، ليطيح بزعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي، وهي محتجزة حاليا.

وللحكام العسكريين السابقين في ميانمار تاريخ من القمع الدموي لاحتجاجات الشوارع.