رئيس الإمارات: نهجنا في التنمية يوازن بين النمو وحماية البيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، أن يوم البيئة الوطني، الذي تنظمه دولتنا، للعام الرابع والعشرين على التوالي، هو مناسبة مهمة، نجدد فيها، قيادةً وشعباً، التزامنا الوطني والأخلاقي بالحفاظ على مواردنا البيئية، واستثمار ثرواتنا الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية، ويصون الموارد، ويحد من التلوث، ويحفظ للحياة الطبيعية توازنها، ويضمن للأجيال القادمة حقوقها، وتلك هي التنمية المستدامة في قمة مقاصدها وممارساتها، وهذا ما جعلته الاستراتيجية التنموية الوطنية للخمسين سنة المقبلة، بعضاً من غايتها.

