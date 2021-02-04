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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الإمارات: نهجنا في التنمية يوازن بين النمو وحماية البيئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، أن يوم البيئة الوطني، الذي تنظمه دولتنا، للعام الرابع والعشرين على التوالي، هو مناسبة مهمة، نجدد فيها، قيادةً وشعباً، التزامنا الوطني والأخلاقي بالحفاظ على مواردنا البيئية، واستثمار ثرواتنا الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية، ويصون الموارد، ويحد من التلوث، ويحفظ للحياة الطبيعية توازنها، ويضمن للأجيال القادمة حقوقها، وتلك هي التنمية المستدامة في قمة مقاصدها وممارساتها، وهذا ما جعلته الاستراتيجية التنموية الوطنية للخمسين سنة المقبلة، بعضاً من غايتها.
وأضاف في كلمته بالمناسبة- أن القائمين على «يوم البيئة» تميزوا ووُفّقوا في اختيارهم «التعافي الأخضر» شعاراً ليوم البيئة.. فمثلما استطعنا التعامل بنجاح فائق مع تحدي «جائحة كوفيد19» وتداعياتها، فنحن قادرون على تحقيق التوازن المنشود بين النمو والحفاظ على البيئة، في استدامة مواردها، وصون تنوعها البيولوجي.