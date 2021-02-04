اخبار العالم

رئيس الإمارات: نهجنا في التنمية يوازن بين النمو وحماية البيئة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الإمارات: نهجنا في التنمية يوازن بين النمو وحماية البيئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، أن يوم البيئة الوطني، الذي تنظمه دولتنا، للعام الرابع والعشرين على التوالي، هو مناسبة مهمة، نجدد فيها، قيادةً وشعباً، التزامنا الوطني والأخلاقي بالحفاظ على مواردنا البيئية، واستثمار ثرواتنا الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية، ويصون الموارد، ويحد من التلوث، ويحفظ للحياة الطبيعية توازنها، ويضمن للأجيال القادمة حقوقها، وتلك هي التنمية المستدامة في قمة مقاصدها وممارساتها، وهذا ما جعلته الاستراتيجية التنموية الوطنية للخمسين سنة المقبلة، بعضاً من غايتها.

 

وأضاف  في كلمته بالمناسبة- أن القائمين على «يوم البيئة» تميزوا ووُفّقوا في اختيارهم «التعافي الأخضر» شعاراً ليوم البيئة.. فمثلما استطعنا التعامل بنجاح فائق مع تحدي «جائحة كوفيد19» وتداعياتها، فنحن قادرون على تحقيق التوازن المنشود بين النمو والحفاظ على البيئة، في استدامة مواردها، وصون تنوعها البيولوجي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا