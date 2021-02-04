على باباجان: سياسة الاستقطاب والتضارب لحكومة أردوغان تضر البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

قال على باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي: سياسة الاستقطاب والتضارب لحكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تضر البلاد، وفقا لقناة العربية.

