شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات مطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بقانون ذوى الإعاقة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وضوابط كيفية الحصول على الحقوق المكتسبة والمنصوص عليها في التشريع، وضوابط الحصول على بطاقة الخدمات التي بموجبها يجرى الحصول على هذه الحقوق.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون:

يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقًا للإجراءات الآتية:

يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقريرا طبيا.

يوضح التشخيص الطبى الحالة التى تؤكد وجود إصابة أو مضر أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقًا لنموذج التشخيص الطبي.

يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته.

يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ووعها ودرجاتها.

يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة فى حالة إثبات الإعاقة.

يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).

الجدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن الدولة في اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، لافتة إلى أن هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة، ومنها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المستهدفة، مشيرة إلى أن هناك إصرارًا من القيادة السياسية في تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء فى إعداد الدستور أو التمثيل النيابي.