انتهاكات متواصلة.. قصف تركي يستهدف شمالي العراق

أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" التابعة لإقليم كردستان شمالي العراق، عن إصابة امرأة بجروح بقصف تركي استهدف مناطق في قضاء "بشدر".

وذكرت الشرطة في بيان، أن "امرأة من قرية شيني التابعة لقضاء بشدر في محافظة السليمانية، نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بقصف الطائرات الحربية التركية".

ونقلت الشرطة عن والدة المرأة قولها إنه أثناء القصف التركي تحطم زجاج نوافذ منزلها وبسبب تطايره أصيبت ابنتها بجروح.

وشنت المقاتلات الحربية التركية ضربات جوية "عنيفة" استهدفت بها مناطق في قضاء "بشدر" شمال محافظة السليمانية، وفقاً لمسؤول محلي.

وتشن القوات التركية حملة عسكرية داخل الأراضي العراقية منذ العام الماضي، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فضلاً عن الحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والتسبب بموجات نزوح لسكان قرٍية حدودية.

وسلم العراق، السفير التركي في بغداد، أكثر من مذكرة احتجاج ردأ على انتهاكات أنقرة وعدم التزامها مواثيق حسن الجوار