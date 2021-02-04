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معارض تركي يشن هجوماً حاداً على أردوغان ونظامه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

قال على باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي: سياسة الاستقطاب والتضارب لحكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تضر البلاد، وفقا لقناة العربية.

 

وأضاف علي باباجان: حكومة رجب طيب أردوغان لا تستطيع حل مشاكل البلاد وهي تشغل الشعب بالأعمال العدائية.

 

واستمرت المظاهرات الرافضة لقرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتعيين عميد جديد فى إحدى أكبر الجامعات فى البلاد، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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