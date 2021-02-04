شاب في تطوان ينهي حياته شنقا

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم 24” أن شابا، وضع حدا لحياته، بعد زوال اليوم الأربعاء، في حي الباريو في تطوان، حيث شنق نفسه بواسطة حبل مستغلا خروج أهله من البيت.

والهالك، المسمى قيد حياته محمد طنان، والبالغ من العمر 24 سنة، كان يعاني بعض الاضطرابات النفسية الحادة، ويتبع علاجه بين الفينة والأخرى في مستشفى الأمراض العقلية في تطوان، حيث استغل، اليوم، خروج أحد أقاربه لصلاة الظهر، وغادر المنزل لاقتناء سيجارة، وسلم على بعض أصدقائه، الذين فوجئوا بعد ذلك بالخبر الصاعقة.

وخلف نبأ انتحار الهالك صدمة كبيرة لدى عائلته، وجيرانه، وساكنة الحي، نظرا إلى السمعة الطيبة، التي كان يحظى بها لدى كل معارفه.

ونقل جثمان الهالك إلى مستشفى سانية الرمل بأمر من النيابة العامة، قصد التشريح لمعرفة ملابسات الحادث، وسبب الوفاة.