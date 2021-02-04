حزمة قرارات سعودية لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت وزارة الداخلية السعودية، حزمة قرارات جديدة يجرى تنفيذها الخميس، مع ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن القرارات تشمل إيقاف كافة المناسبات والحفلات شاملة الزواج واجتماعات الشركات لـ30 يوما قابلة للتمديد.

وتتضمن سلسلة القرارات منع التجمعات البشرية بالمناسبات الاجتماعية الزائدة عن 20 شخصا وإيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لـ10 أيام قابلة للتمديد أيضا.

وقررت المملكة إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة بالمطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية لـ10 أيام.

وتقرر كذلك تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي لـ10 أيام، وتوزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين.

وطالبت وزارات الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات.

وكلفت بتوفير فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.

وفرضت الداخلية السعودية ضرورة توزيع أداء الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد.

ونبهت إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر - قدر المستطاع - في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.