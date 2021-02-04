"بلنكين" لعبدالله بن زايد: نتطلع معا لشرق أوسط أكثر سلاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت الولايات المتحدة عن تطلعها للعمل مع الإمارات من أجل شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: "أجريت محادثة هاتفية مثمرة مع نظيري الإماراتي وأتطلع إلى أن نعمل معًا من أجل شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا".

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فإن بلينكين بحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل والتعاون ضد التهديدات الإقليمية.

وأشار إلى العمل المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات لخفض التوترات وإنهاء النزاعات.

وشدد على الفرص المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم مساهمات إضافية نحو شرق أوسط أكثر سلاما.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية سلام في البيت الأبيض.