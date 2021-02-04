عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان الألماني يمنع بيع الغواصات لتركيا بسبب سلوكها المنحرف

الخميس 4 فبراير 2021

الخليج 365

ناقش البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) بتوسع ما وصف تشريعيًا بأنه "السلوك المنحرف الذي تنتهجه أنقرة ضد ألمانيا"، وسط دعوات تشريعية لوقف تصدير أنظمة الأسلحة الألمانية إلى تركيا.



وخلال القراءة الأولى في الجلسة العامة للبرلمان لمقترحات قرار حزبي الخضر والاشتراكي بشأن إلغاء تصدير الغواصات الألمانية إلى تركيا، أشار الحزبان لمخاطر العقيدة التركية المسماة "الوطن الأزرق".

ونقل موقع "أورثودوكس تايمز" الأمريكي، عن مصادر دبلوماسية أن الحزبين قالا إن النظام التركي يسوّغ بالأسلحة الألمانية مشاريعه التوسعية في شرق المتوسط ودول الجوار التي يروج النظام التركي أنها وطن تركي موروث تتوجب استعادته.

وأفاضت الجلسة البرلمانية الألمانية في عرض ما وصفته بأنه مئات الانتهاكات للمجال الجوي اليوناني من قبل الطائرات الحربية التركية.

وتحديدًا أشارت مقررة حزب "دي لينك"، سيفيم داجديلين، إلى أنشطة سفن الأبحاث التركية شرق البحر المتوسط.

وقال النائب عن حزب الخضر، مانويل سرازين، المسؤول عن الشؤون الخارجية خلال الاجتماع إن تنفيذ تصدير الغواصات الألمانية إلى تركيا سيغير ميزان القوى على حساب اليونان وقبرص، وسيؤدي إلى سباق تسلح جديد شرق المتوسط.