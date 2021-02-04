"أولياء أمور مصر" تشيد بالمدارس المجتمعية: السبيل للحد من ظاهرة التسرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالمدارس المجتمعية، مؤكدة أنها السبيل للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.

وأضافت الحزاوي، أنه قد تم إنشاء تلك المدارس في المناطق النائية والقرى والصعيد والتي تعاني من عدم وجود مدارس وأيضا تتيح الالتحاق بها بدون مصروفات.

وأشارت إلى أن هناك مساعدات تقدم للطلاب مالية أو معونات غذائية، وللحصول على تلك المساعدات يجب أن يتعدى نسبة حضور الطالب 80% ويعتبر هذا نوعا من أنواع التحفيز حتى يقبل الطلاب على الحضور للمدرسة والاهتمام بالتعليم.

وتابعت، أن تلك المدارس تساهم في تقديم خدمة التعليم الأساسي، حيث يتراوح أعمار الطلاب بين 6 و14 عاما، وعندما يتم الطلاب التعليم الأساسي يمكنهم الالتحاق بالمرحلة الإعدادية في مدارس التابعة للتربية والتعليم.

وأوضحت أن أهم ما يميز هذه المدارس أن هناك بعض المدارس تهتم بتعليم الحرف والاقتصاد المنزلي وتعتبر المدارس المجتمعية نموذج مشرف للتعاون بين المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية، ووزارة التربية والتعليم وإيمانا من أن التعليم هو مستقبل وطن وركيزة هامة في تطوره.

وقالت: "نرجو أن يتم توسيع النطاق الجغرافي لتلك المدارس وتكون متواجدة في جميع المناطق التي تعاني من عدم وجود مدارس قريبة لإتاحة التعليم لكافة الطلاب للحد من الأمية التي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد المجتمع".

جدير بالذكر أٔنه منذ 1992، تدعم يونيسف وزارة التربية والتعليم في دعم حصول الأطفال الأكثر حرمانًا وتهميشًا على فرصة التعليم، وذلك عبر اعتماد وتوسيع نطاق نموذج التعليم المجتمعي، والذي يستهدف الأطفال غير المقيدين بالمدارس في المناطق المحرومة من وصول الأطفال فيها للتعليم الابتدائي الحكومي.

وتعد المدرسة المجتمعية هي مدرسة مكونة من فصل أو اثنين تقدم خدمات تعليمية جيدة عبر منهج متعدد الدرجات، مع تركيز خاص لضمان وصول متكافئ للفتيات.