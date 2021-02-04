الكويت تفرض إجراءات "قاسية" بسبب كورونا وتمنع الأجانب من دخول البلاد لمدة أسبوعين

المنامة - ياسر ابراهيم - قال بيان أذاعه التلفزيون الرسمي في الكويت، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2021، إن البلاد سوف تمنع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتباراً من السابع من فبراير/شباط 2021، بعد الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.



كما قال البيان، إن جميع الوافدين إلى أراضي الكويت سيخضعون للحجر الصحي.



يأتي قرار السلطات الكويتية منع دخول غير مواطنيها، كإجراء ضمن جملة قرارات اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لمنع تفشي فيروس كورونا، كان آخرها قرار مجلس الوزراء، يوم 25 يناير/كانون الثاني 2021، إرجاء المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30% من مستويات ما قبل الجائحة.



حيث قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن مجلس الوزراء أمر أيضاً الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.



كانت الكويت قد بدأت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية في أغسطس/آب 2020، بقدرة استيعاب مخفضة للركاب قالت إنها ستستمر ستة أشهر يتم بعدها السماح بقدرة استيعابية قصوى تبلغ 60%.



حيث قال مصدر لـ"رويترز"، إن الكويت خفضت عدد القادمين يومياً إلى البلاد على متن الخطوط الجوية الأجنبية بنسبة 80%، ليصل إلى ألف مسافر؛ في مسعى للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.



وجاءت الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الصحة أن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.



من ناحية أخرى فقد سبق أن قالت الخطوط الجوية الكويتية إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت اعتباراً من 24 يناير/كانون الثاني وحتى 6 فبراير/شباط".



فيما يستثنى من هذا القرار ركاب العمالة المنزلية القادمين إلى الكويت وركاب الترانزيت، طبقاً لبيان الخطوط الجوية الكويتية، دون مزيد من التفاصيل. وتصل العمالة المنزلية إلى الكويت في الفترة الحالية طبقاً لرحلات خاصة وليس رحلات تجارية اعتيادية، ويخضعون لفترة حجر إجبارية في الكويت.



من ناحية أخرى قالت صحيفة القبس، إن هذا القرار تسبب في إلغاء نحو 60 ألف حجز وإن أسعار بعض التذاكر وصلت إلى ألف دينار، حيث تم تحديد العدد الأقصى في أي طائرة قادمة بعدد 35 راكباً فقط، لزيادة إحكام الرقابة على كل القادمين وفحصهم في مطار الكويت قبل دخولهم البلاد.



ولا يشمل هذا القرار الطائرات المغادرة.



فيما ذكرت صحيفة الأنباء، أن هذا القرار جاء بديلاً عن إغلاق مطار الكويت الذي طلبته وزارة الصحة.



المصدر: وكالات