البيت الأبيض يطالب بالإفراج سريعًا عن أمريكيين محتجزين في روسيا‎

محمد الفلاح - البيت الأبيض يطالب بالإفراج سريعا عن أمريكيين محتجزين في روسيا

الخميس 4 فبراير 2021

دعت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إلى الإفراج سريعا عن أمريكيين محتجزين في روسيا.



جاء ذلك بعد موافقة البلدين على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من التسلح لمدة 5 سنوات.

وقضت محكمة روسية في يوليو/تموز بسجن تريفور ريد الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية 9 سنوات، بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة للخطر.

كما أدين جندي آخر سابق بمشاة البحرية الأمريكية يدعى بول ويلان في روسيا في يونيو/حزيران بالتجسس وحُكم عليه بالسجن 16 عاما.

وقالت ساكي في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الإفراج عن الاثنين بعد اتفاق روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة نيو ستارت سيظهر أن "روسيا مستعدة لتجاوز القضايا المعقدة في .. العلاقات الثنائية".