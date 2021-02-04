الأمم المتحدة تطلق “عقد علوم المحيطات” لمواجهة التحديات المحيطة بكوكب الأرض

المناطق - الرياض

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم في حدث افتراضي، “عقد علوم المحيطات” (2021 – 2030) من أجل التنمية المستدامة، لدعم الجهود المبذولة في عكس دورة التدهور في صحة المحيطات.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقاها بعنوان “محيط جديد شجاع”، أن استعادة قدرة المحيطات على احتضان البشرية وتنظيم المناخ تمثل تحدياً حاسماً.

وأفاد غوتيريش، أن جائحة كوفيد 19 أظهرت هشاشة وضعف مجتمعاتنا، مؤكداً أنه من أجل تعافٍ أقوى ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب التوقف عن التسبب في تدهور البيئة، حيث تواجه المحيطات تهديدات غير مسبوقة بسبب النشاط البشري.