شكرا لقرائتكم خبر عن لندن وبروكسل تعقدان محادثات بشأن حدود أيرلندا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في لندن الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات لحل القضايا المتعلقة بالحدود الأيرلندية.

وعقد جوف وسيفكوفيتش مساء أمس الأربعاء لقاء أزمة عبر الفيديو مع الوزيرة الأولى ونائبة الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية ، آرلين فوستر وميشيل أونيل.

وقالت الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك نشر بعد المحادثات إن "مناقشة بناءة" جرت بين الطرفين وسيبدأ "عمل مكثف" بين لندن وبروكسل لتجنب المزيد من المشاكل والاضطراب.

وجاء الاجتماع بعد أيام من الفوضى بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأثار التكتل الأوروبي غضبا دوليا الأسبوع الماضي عندما تحرك لتقييد صادرات اللقاحات إلى بريطانيا وسط مخاوف من تأخير التسليم.

وتريد المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تمديد فترات السماح للتجارة بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى حتى عام 2023، وفقا لرسالة من جوف إلى التكتل اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء.