شكرا لقرائتكم خبر عن الأرياني يحذر من إنشاء الحوثي كيانات وهمية لنهب مقدرات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، استحداث ميليشيا الحوثي الإرهابية ما أُسمي «الهيئة العامة للأوقاف»، امتدادًا لسلسلة من القرارات الرامية لتعطيل المؤسسات الحكومية الإيرادية وتسريح موظفيها واستنساخ كيانات موازية لها.

وأوضح الوزير اليمني أن إنشاء الهيئة وتعيين المدعو عبدالمجيد الحوثي لإدارتها، يهدف لحصر أوقاف وأراضي الدولة بيد أسرة «الحوثي»، تمهيدًا لنهبها وتسخيرها لخدمة مصالحها.

‏وحذر الأرياني من قيام ميليشيا الحوثي بإنشاء كيانات وهمية كغطاء لفرض مزيد من الجبايات على المواطنين ونهب مقدرات الدولة ومواردها، وتسخيرها لتمويل المجهود الحربي وتصعيد حربها على اليمنيين، وتصعيد أنشطتها وعملياتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ونبّه الأرياني المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين من التعامل مع هذه الهيئات، باعتبارها غير قانونية وما يصدر عنها من إجراءات باطل وغير ملزم؛ كونها صادرة عن ميليشيا انقلابية.

وأكد أن استمرار ميليشيا الحوثي في إصدار هذه القرارات يؤكد مضيها في المخطط الانقلابي، وإطالة أمد الحرب والأزمة، ومضاعفة المعاناة الإنسانية لليمنيين.