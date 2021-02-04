شكرا لقرائتكم خبر عن فكّروا بالانتحار.. نازحو العراق وصراع «البحث عن مأوى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ العراق، الإثنين الماضي، إغلاق أحد مخيماته الأخيرة للأسر التي نزحت خلال المعارك مع تنظيم داعش، ما جعل الآلاف ممن أخطروا بضرورة الإخلاء في صراع للبحث عن مأوى، كثيرون منهم قالوا: إنهم فكروا بالانتحار لضيق السبل أمامهم.

وبعد ثلاث سنوات من هزيمة التنظيم في العراق، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين عالقين في مخيمات النزوح في جميع أنحاء البلاد، غير قادرين على العودة إلى ديارهم، لأنه لم يعُد لديهم أي سكن هناك، أو لأن الروابط العائلية مع أي عضو في «داعش» تتركهم عُرضة للخطر.

وبدأت السلطات، الإثنين، في إخلاء مخيم «جدعة 5» للنازحين في محافظة نينوى تدريجيًا، وفقًا لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست»، التي ذكرت أن بعض السكان أسرّوا بـ«أنهم فكّروا برفقة أصدقاء في إمكانية الانتحار»، بينما اعتقل بعضًا ممن خرجوا من المخيمات في نقاط التفتيش.

وعد الكاظمي

ووعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحل أزمة النزوح من خلال إغلاق المخيمات العراقية وإيجاد طرق لإعادة دمج سكانها في المجتمع الأوسع، لكن وتيرة إغلاق المخيمات الأخيرة أثارت قلق الجماعات الإنسانية، التي تقول «إن السكان لا يتلقون في كثير من الأحيان إشعارات لوقت كافٍ يجعلهم يتحضرون لذلك».

وتقول بعض المنظمات: إن الإشعارات التي كانت تصل قبل أشهر من الإغلاق أصبحت الآن على بُعد أيام فقط، مما جعل الكثيرين غير قادرين على العثور على ملاذ آمن، وفي بعض الحالات، إجبارهم على النوم في الطرقات أو على أسطح المنازل تحت المطر.

وقال سكان ومسؤولون محليون: إن قوات الأمن دخلت المنشأة، التي يقطنها 7000 شخص، وطلبوا من العائلات النازحة من ثلاث قرى في المحافظة المغادرة أو طردهم.

ومعظم النازحين في العراق من النساء والأطفال، ولا يزال أكثر من 12 مخيمًا مفتوحًا في منطقة كردستان شبه المستقلة في العراق، ويؤوي 182 ألف شخص.

وقال رجل في مخيم «جدعة 5»، تحدث مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويته، خشية انتقام قوات الأمن منه: إنه كان يحاول بيع أقراط زوجته، من بين آخر الأشياء الثمينة المتبقية لديهم، لجمع ما يكفي من المال لاستئجار شاحنة وأخذ عائلته المكونة من 12 فردًا من المخيم.

وأكد الرجل الذي يبلغ من العمر 45 عامًا: إنه لا يعرف حتى الآن أين سيقيم أو كيف سيدفع الإيجار.

حزم الأمتعة

وقال آخر تحدث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته للأسباب نفسها: إن العائلات كانت تبكي أثناء حزم أمتعتها، مضيفًا «نحن لا نطلب أي شيء سوى البقاء في هذه الخيمة».

بينما قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، حسن العلاف: إن جميع المغادرين من المخيم خرجوا منه بالتراضي، وأضاف قائلًا: «إن الناس يكذبون ويحاولون إفساد عملنا، لا عودة قسرية، فقط عودة طوعية».

وخلال تواجده بالعراق، قتل تنظيم «داعش» عشرات الآلاف من العراقيين وشن إبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية، لذلك، نزح حوالي 6 ملايين شخص، وعلى الرغم من عودة معظمهم إلى ديارهم، بقي ما يقرب من 250 ألف شخص بمخيمات النزوح في الخريف الماضي، وفقًا لجماعات الإغاثة.

ومع إغلاق المعسكرات بالعراق، أعرب العشرات من السكان الذين قابلتهم «واشنطن بوست» عن الرعب والقلق بشأن مستقبلهم غير المؤكد.

وفي الوقت الذي يفتقر كثيرون إلى الوثائق اللازمة للوصول إلى خدمات الدولة خارج المخيم، توجد مخاوف من تشكيل العائلات التي لها صلات سابقة بأعضاء من «داعش»، خطرًا أمنيًا داخل المجتمع، بينما تحث الحكومة جميع النازحين على العودة والاختلاط مجددًا.