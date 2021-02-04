شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا لإيران: واشنطن بعيدة عن التفاوض والطريق لا يزال طويلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أنه لم يتم إجراء أي محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حتى الآن، وأن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن التفاوض، كما أكد أن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من الاتفاق النووي واضح؛ وهو: «إذا امتثلت إيران بالكامل لالتزاماتها في الاتفاق النووي ستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه».

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه للتفاوض مع إيران، وقال إن هناك خطوات أوليّة للوصول إلى نقطة نميل فيها للنظر في المقترحات، في حين أن إدارة بايدن سوف تتشاور قبل ذلك مع الحلفاء والشركاء وكذلك الكونغرس.

وجاءت تصريحات نيد برايس ردًا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث قال في محادثة مع «سي إن إن»: «يمكن لحكومة بايدن أن تصدر بيانًا اليوم بأنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي، وسنعلن على المستوى الرئاسي أنه بمجرد عودتها سنضع الالتزامات على جدول الأعمال».

وأشار برايس، مساء الثلاثاء، إلى أنه لم تجر محادثات مع المسؤولين في إيران منذ بداية رئاسة جو بايدن، مضيفًا: «لا تزال الولايات المتحدة بعيدة عن التفاوض مع إيران».

وأكد المتحدث باسم بالخارجية أن موقف الرئيس جو بايدن بشأن الاتفاق النووي كان واضحًا للغاية: «إذا امتثلت إيران تمامًا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه»، وبعد ذلك يمكننا استخدامه كمنصة للتوصل إلى اتفاق أطول وأقوى لمعالجة المخاوف في مجالات أخرى.