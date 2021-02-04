عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاتحاد الأوروبي: تعزيز الشراكة مع مصر أولويتنا

الخميس 4 فبراير 2021

الخليج 365

أكد مسؤول أوروبي، الأربعاء، أن تعزيز الشراكة والتعاون مع مصر يمثل أولوية للاتحاد.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وأكد فاريلي أن "هناك استعداداً من المؤسسات الأوروبية للانخراط السريع مع مصر لتدشين مشروعات تنموية واستثمارية تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وخلال الاتصال ناقش الجانبان، فرص التعاون الممكنة والمشروعات التنموية التي تنفذها مصر في شتى المجالات، والتي يتم عدد كبير منها بالتعاون مع شركات أوروبية.

وذكر السفير أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "شكري أعرب خلال الاتصال عن تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التنموية مع الاتحاد الأوروبي".

وأوضح شكري أن "ذلك يأتي بالتركيز على عدد من المجالات الهامة أبرزها دعم الجهود المصرية لمواجهة تداعيات انتشار كورونا بما في ذلك مساندة برامج توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضرراً من انتشار الفيروس".