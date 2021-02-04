عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للمرة الأولى.. انتخاب مصر رئيسا للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

الخميس 4 فبراير 2021

الخليج 365

فازت مصر، لأول مرة، برئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفاً لكندا.



وبحسب بيان للخارجية المصرية، الأربعاء، فإن انتخاب مصر تم في الاجتماع الرسمي الذي عقدته لجنة بناء السلام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

انتخاب مصر جاء عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مُرشحاً ممثلاً للقارة السمراء لتولي هذا المقعد الأممي الهام.

كما يأتي الانتخاب بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات (170 صوتا) في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر/كانون ثاني 2020.

من جانبه، قال السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة إن "انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يُكلل جهود الدبلوماسية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005".

وبحسب إدريس فإن هذا يُدلل على الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.

وأكد السفير إدريس اعتزام الرئاسة المصرية للجنة مواصلة العمل على حشد الدعم والاهتمام الدوليين لدعم بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات أو المتأثرة بها استناداً لمبدأ الملكية والقيادة الوطنية، لاسيما في أفريقيا التي تحتل النصيب الأكبر من برنامج أعمال اللجنة.

وفسر المندوب الدائم دور اللجنة في بحث خيارات توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة وبرامج بناء السلام كونها التحدي الأكثر إلحاحاً خاصة في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.