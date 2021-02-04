شكرا لقرائتكم خبر عن كلاب ألمانية تكتشف «كورونا» بنسبة نجاح 94% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمانيا - رويترز

دربت عيادة بيطرية في ألمانيا الكلاب البوليسية على رصد فيروس «كورونا» المستجد في عينات اللعاب البشري بنسبة دقة بلغت 94 في المئة. وقالت ايستر شالكه التي تعمل في مركز بيطري لتدريب الكلاب تابع للقوات المسلحة الألمانية إن الكلاب تعتاد أولاً «رائحة كورونا» التي تأتي من خلايا المصابين بالفيروس قبل أن تبدأ مهمتها.

وقال هولجر فولك رئيس العيادة البيطرية: «أجرينا دراسة جعلنا خلالها الكلاب تشم عينات من مصابين بكوفيد-19 ويمكننا القول إن نسبة النجاح في دراستنا 94 في المئة». وكانت فنلندا بدأت في سبتمبر/أيلول تدريب الكلاب على رصد فيروس «كورونا» المستجد في عينات مأخوذة من المسافرين بمطار «هلسنكي-فانتا» ضمن مشروع تجريبي إلى جانب إجراءات الفحص المعتادة في المطار. كما يستخدم مطار سانتياجو الدولي في تشيلي الكلاب في عمليات الفحص.