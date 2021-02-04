شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يؤكد تمويل تطوير الريف المصرى من الخزانة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع تطوير الريف المصرى سيتم تمويله بالكامل من الخزانة العامة للدولة، قائلا: "قولا واحدا مصدر تمويله بالكامل من الخزانة العامة للدولة والقيمة المبدئية 500 مليار جنيه قد تزيد فيما بعد عن ذلك"، مؤكدا أن هذا التساؤل لا يشغل بال المصريين وحدهم إنما شغل بال عدد من الدول الأجنبية أيضا التى تساءلت أيضا عن مصادر التمويل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه فى 30 يونيو 2020 من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من زيادة الدين العام وما ترتب عليه من تزايد أعباؤه، وذلك برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى الدكتورة راندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولى، ومن وزارة التخطيط الدكتور محمد فريد.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، قد تساءل عن مصادر تمويل هذا المشروع، لافتا إلى أن كثير من المواطنين المصريين قد تساءلوا عن ذلك، وهل إن كان سيتم تمويل المشروع من القروض أم لا.



















