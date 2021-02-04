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مقتل 22 سيدة وتعرض 9 للاغتصاب خلال شهر واحد فقط فى تركيا

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القاهرة - سامية سيد - فى ظل تراخى القضاء التركى تحت حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، شهدت تركيا مقتل 22 سيدة، فيما تعرضت 9 سيدات للاغتصاب، خلال يناير الماضى.

 

وكشف تقرير نشره موقع "تركيا الآن"، أن 21 سيدة لقت حتفها أيضًا في يناير 2020، وعن حصيلة القتلى الشهر الماضى، قال الموقع التركى إن أحد الرجال قتل زوجته بعد خروجه من السجن، وهناك 10 سيدات قتلن دون سبب، و5 آخرين تم قتلهن لرغبتهن في الانفصال عن أزواجهن، و3 بحجة الغيرة، وواحدة بسبب زواجها من حبيبها، و3 بسبب الظروف الاقتصادية، كما قتل طفل واحد فى يناير 2021 فى اسطنبول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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