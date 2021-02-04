«مسام» يزيل 1419 لغماًً حوثياًً خلال أسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي، من انتزاع 1.419 لغماً في اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و259 لغماً مضادة للدبابات، و1.143 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 214.437 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار. وجرى هذا الأسبوع نزع 111 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، ونزع 84 لغماً مضاداً للدبابات و8 عبوات ناسفة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 783 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

كما تم نزع 53 لغماً مضاداً للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عين بمحافظة شبوة، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و119 لغماً مضادة للدبابات و 23 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مدينة المخا بمحافظة تعز. يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات في مختلف الأراضي اليمنية.