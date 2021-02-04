«الجامعة»: إنقاذ لبنان أولوية عربية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

قال الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبوالغيط أمس، إن إنقاذ لبنان يعد أولوية عربية في هذه المرحلة، مناشداً الأطياف السياسية اللبنانية تنحية الخلافات جانباً.

وذكرت الجامعة في بيان أن أبوالغيط ناشد في لقاء برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الأطياف السياسية اللبنانية إعلاء مصلحة الوطن وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف بتأليف حكومة من الاختصاصيين تكون مهمتها انتشال البلد من أزمته. وأكد أن الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب، كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث.

وأضاف أبو الغيط أن الجامعة تقف إلى جوار لبنان بخاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي التي يعانيها البلد، والتي تظهر أعراضها بشكل متزايد على نحو ما حدث في طرابلس أخيراً.

كما أكد أن الشعب اللبناني يتوقع من قياداته أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه، معرباً عن تمنياته للرئيس المكلف بالتوفيق في المهمة الموكلة إليه في أقرب الآجال.