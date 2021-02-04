كوريا الجنوبية توافق على استخدام لقاح "فايزر" ضد كورونا

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وافقت وكالة سلامة الأدوية في كوريا الجنوبية على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وستحصل كوريا الجنوبية على هذا اللقاح بموجب آلية "كوفاكس" على أساس بند خاص لاستيراد الأدوية غير المرخصة محليا لمواجهة حالة طوارئ صحية عامة.

وذكرت وسائل إعلام أن وكالة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقدمت بطلب لاستيراد 117 ألف جرعة، أو ما يكفي لتطعيم ما يقرب من 60 ألف شخص.

وقالت الحكومة الكورية إنها تريد البدء في تلقيح الأطباء والممرضات الذين يقومون برعاية مرضى فيروس كورونا باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية مبكرا مع حلول منتصف شهر فبراير الجاري.