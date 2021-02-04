الاستقلال يتمسك بلائحة النساء والشباب ويطالب بإصلاحات سياسية قبل الانتخابات

جدة - عبدالحي حسين - طالب حزب الاستقلال، اليوم الأربعاء، بالقيام بإصلاحات سياسية قبيل الانتخابات التشريعية، متمسكا باللائحة الوطنية للنساء والشباب.

وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها تجدد التأكيد على أهمية الإسراع بالقيام بالاصلاحات السياسية وتأهيل المنظومة الانتخابية بالبلاد، بما يعزز ويقوي المسار الديمقراطي ببلادنا وتجاوز أعطاب النظام الانتخابي الحالي .

وحذرت قيادة الاستقلال، مما وصفته بالممارسات الرامية إلى إفساد العملية الانتخابية، من قبيل استغلال الامكانيات العمومية في المرحلة التي تسبق الانتخابات.

وفي هذا السياق تؤكد اللجنة التنفيذية، على ضرورة توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتنقية الأجواء العامة قبيل الانتخابات، وتوفير مناخ سياسي سليم قادر على التحفيز على المشاركة، وتفعيل المساطر القانونية في حق المتلاعبين، وضمان التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب.

كما جدد حزب الاستقلال، تمسكه باللائحة الوطنية للنساء، مطالبا بأن تصبح جهوية، مع توسيعها في أفق المناصفة، كما أكد على ضرورة الإبقاء على لائحة الشباب في مجلس النواب على أن تكون جهوية، ووضع آليات لضمان تمثيلية مغاربة العالم في البرلمان.