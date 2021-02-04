المخابرات الإثيوبية تعلن إحباط هجوم على سفارة الإمارات

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن بيان من جهاز المخابرات، أن السلطات اعتقلت 15 شخصًا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.



وقالت الوكالة إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة، والمتفجرات، والوثائق، خلال العملية.

وأوضحت أن“المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية، وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح“.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن مجموعة ثانية من المشتبه بهم تخطط لمهاجمة البعثة الدبلوماسية للإمارات في السودان المجاور.

وأضافت أن جهاز الأمن الوطني الإثيوبي يتعاون مع نظرائه السودانيين بشأن هذا الجانب من المؤامرة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية.

وذكرت الوكالة أنه تم رصد بعض المشتبه بهم الخمسة عشر بالقرب من السفارة.

وقالت إن آخرين تلقوا مبالغ نقدية من الجهات الراعية لهم. وأضافت أن أحد مدبري المؤامرة اعتقل في السويد.