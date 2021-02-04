شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تشيد بمواقف المملكة الداعمة والمؤيدة لحقوق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت الرئاسة الفلسطينية، بمواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أمس، أن مواقف المملكة الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيداً على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خياراً استراتيجياً لتحقيق مبدأ حل الدولتين.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف المملكة الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.