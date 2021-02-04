شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مصر رئيسا للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخبت مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفا لكندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة أمس الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحاً ممثلا لإفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وكذلك بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويُدلل على الثقة الأممية والإفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.