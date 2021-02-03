الإعلان عن تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في العيون يغضب انفصاليي “البوليساريو”

جدة - عبدالحي حسين - خرجت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، اليوم الأربعاء، للتعبير عن غضبها من الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال في سنة 2022، في مدينة العيون، بالأقاليم الجنوبية.

ووجه القيادي في الجبهة الانفصالية، والمكلف بإعلامها، حمادة سلمى الداف، اتهامات للسلطات المغربية على خلفية تنظيم الدورة 25 من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد رجال لسنة 2022 بمدينة العيون.

ومن خلال تصريحات الداف، فإن الجبهة الانفصالية باتت تتخوف من تنظيم تظاهرات دولية وقارية بالأقاليم الجنوبية، وترى فيها، إلى جانب افتتاح القنصليات، تكريسا للموقف المغربي وللسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.

وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد عدلي الحنفي، قد أعلن منتصف شهر يناير الماضي في تونس العاصمة، أن مدينة العيون ستحتضن الدورة 25 لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال في سنة 2022.

وأوضح الحنفي في أعقاب اللقاء الذي فاز فيه المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد على نظيره الكونغولي بنتيجة 34 مقابل 25 في إطار الدورة الحالية لبطولة أمم إفريقيا المقامة بتونس أن الدورة 25 من هذه البطولة ستنظم في العيون بشراكة مع مدينة كلميم، عاصمة جهة كلميم واد نون.