نهاٸيات “الشان”.. المنتخب المحلي “يتأهل” برباعية إلی النهاٸي علی حساب الكاميرون

جدة - عبدالحي حسين - حسم المنتخب المحلي تأهله الی نهاٸي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تجرى أطوارها بالكاميرون، بعد تجاوزه عقبة الكاميرون في محطة النصف برباعية نظيفة.

وأنهی المنتخب الوطني الشوط الأول متقدما أمام الكاميرون لحساب نصف نهاٸي “الشان” بثناٸية نظيفة.

وسجل ثناٸية المنتخب الوطني في النصف الأول المدافع سفيان بوفتيني والهداف سفيان رحيمي في المواجهة، التي احتضنها ملعب ليمبي بمدينة ليمبي، قبل أن يعود “الكوليادور” رحيمي لتوقيع هدفه الثاني في المواجهة والثالث للمنتخب وبعده تكلف بامعمر بتوقيع الهدف الرابع.

ونجح المنتخب المحلي في رهان مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب القاري، الذي أحرزه خلال النسخة الماضية، التي نظمت بالملاعب المغربية، وذلك ببلوغه الدور النهاٸي.