اعتصام الكتروني يطالب بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي

جدة - عبدالحي حسين - أطلق نشطاء حقوقيون، اليوم الأربعاء، اعتصاما رقميا، من أجل المطالبة بإلإلغاء الصريح والنهائي للفصل 490 من القانون الجنائي، ومن أجل وضع حد للتمييز الجنسي.

وقالت حركة “خارجة على القانون”، أنه تبعا للنشر المكثف لشريط فيديو ذو طابع جنسي في مختلف التطبيقات الرقمية من طرف مستخدمي الانترنيت بالمغرب، قامت شرطة مدينة تطوان بالقبض على الشابة التي تظهر في الشريط ووضعها تحت الحراسة النظرية ليتم الحكم عليها اسبوعا بعد ذلك بالسجن شهرا نافذا بمقتضى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي.

وأوضحت الحركة، أن هناء أم لطفلين في وضعية جد هشة، كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي قام بتصوير الفيديوهات والذي قرر سنوات بعد ذلك أن ينشرها دون موافقتها، مضيفة أن هناء تتواجد اليوم وراء القضبان، بينما مقترف الجريمة حر طليق.

وترى الحركة الحقوقية، أنه من المفترض في القانون المغربي أن يحمي الضحايا مثل هناء وليس معاقبتهم، حيث أنه وبالفعل فإن الفصل 448-1 من القانون الجنائي يعاقب على الاستغلال الجنسي لأغراض إباحية بالحبس من 5 إلى 10 سنوات والفصل 447-1، من جانبه يعاقب على نشر مقاطع فيديو خاصة دون موافقة الشخص المعني من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنا.

وأكدت الحركة على أن الفصل 490 “خطير وسلاح في يد قضاء لا يولي الأهمية الكافية لقضايا العنف ضد النساء و لحماية حياتهن الخاصة واحترام الحريات الفردية عموما”، داعين للمشاركة تحت شعار هاشتاك #STOP490، كرمز للمشاركة في الاعتصام الرقمي وذلك من أجل المطالبة بإلإلغاء الصريح والنهائي للفصل 490 من القانون الجنائي.