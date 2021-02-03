المدير الرياضي لإشبيلية يوضح أسباب رفض رحيل النصيري ودوافع إعارة الإدريسي

جدة - عبدالحي حسين - أماط المدير الرياضي لاشبيلية مونشي اللثام عن موضوع رفض عرض لانتقال الدولي المغربي يوسف النصيري الی الدوري الانجليزي، كما تحدث عن دوافع اعارة لاعب المنتخب أسامة الادريسي الی فريق أجاكس أمستردام الهولندي.

وقال مونشي، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار: “العرض الذي توصلنا به، الذي يفوق 30 مليون أورو، لا يرقی الی تطلعاتنا، المفاوضات امتدت ليوم واحد، كنا صريحين ولم يكن هناك عرض اخر”.

وتابع مونشي “أعجبني النصيري في مباراة ايبار أكثر من مواجهة الريال، يتطور بشكل مستمر، يضغط علی المنافس ويساند المجموعة، ويسجل الأهداف”.

وفي معرض حديثه عن اعارة الادريسي، قال “نحن متيقنون أنه انتداب مهم، وأنه سيكون لاعبا مهما، وكان الأفضل منحه فرصة للعب بعدما افتقدها بسبب الجاٸحة والاصابة التي تعرض لها”.

وختم قاٸلا “قرار اعارته كان صاٸبا، أعرف أسامة هو في حاجة الی المباريات وسيعود الی مستواه”.