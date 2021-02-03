شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: سياسة «صين-واحدة» بشأن تايوان لم تتغير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، إن دعمها لسياسة "صين- واحدة" بشأن تايوان لم تتغير.

وكان بيان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في 23 يناير، تضمن دعما قويا لتايوان في مواجهة الضغط العسكري من الصين، لكنه لم يتطرق إلى السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة منذ أمد بعيد تجاه الجزيرة.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي اعتيادي عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تدعم هذه السياسة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نعم.. سياستنا لم تتغير".