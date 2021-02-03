شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في التشيك تتخطى المليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك أمس الأربعاء مليون حالة، بما يعادل واحدا من كل عشرة من سكان البلاد.

وسجلت السلطات في الدولة الواقعة في وسط أوروبا 9057 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7ر10 مليون حالة وفاة .16683

وتشهد المنطقة الغربية حول كارلوفي فاري وضعا صعبا للغاية، حيث تعمل أجنحة العناية المركزة بكثافة.

وقال وزير الداخلية يان هاماتشيك إنه سيتم نشر طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة للمساعدة في نقل المرضى إلى أجزاء أخرى من البلاد.