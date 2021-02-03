شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 774 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الأربعاء، تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 835 حالة أول أمس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 473047.

كما تم تسجيل 14 وفاة جديدة نزولا من 22 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8323 حالة.

في الوقت نفسه وصل عدد من تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 في المغرب إلى 308398 شخصا منذ بدء عملية التطعيم في البلاد يوم الخميس الماضي.

وطلب المغرب شراء 66 مليون جرعة من أسترازينيكا وسينوفارم الصينية وحصلت على مليوني جرعة من أسترازينيكا و500 ألف من سينوفارم.

وأعطت الأولوية في بداية عملية التطعيم للعاملين في الصفوف الأمامية كرجال الأمن والصحة والتعليم وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.