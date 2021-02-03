شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمنع دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من الأحد المقبل؛ وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

كما قرر المجلس - بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم - إغلاق الأنشطة التجارية كافة، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، مع الإبقاء على خدمة التوصيل والطلبات الخارجية؛ وذلك من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

ويشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي، وقف تأجير القاعات والخيام، ومنع التجمعات بما فيها الاحتفالات، وإغلاق صالات المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل.

وأضاف أن المجلس قرر أيضاً تطبيق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على القادمين إلى البلاد لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة (كويت مسافر) على أن تستكمل مدة الحجر المقررة سبعة أيام أخرى في المنزل.