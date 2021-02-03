شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إصابات كورونا في أمريكا وإيطاليا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 116,915 إصابة جديدة، و 3,433 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 26,277,125 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 445,264.

فيما سجلت إيطاليا 476 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 89820 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن الإصابات بالعدوى بلغت 13189 حالةً ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 2583790 حالةً.

وسجلت إسبانيا 565 حالة وفاة و 31596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2883465 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 60370 حالةً.