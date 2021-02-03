سوريا تعلن التصدي لقصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سوريا، الخميس، تصدي دفاعاتها الجوية، لهجوم إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت إسرائيل شنت غارات، الشهر الماضي، على مواقع المليشيات الإيرانية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا واستهدفت مستودعات كانت بمثابة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووي الإيراني.

وأسفر القصف الذي استهدف مواقع المليشيات الإيرانية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، عن مقتل 40 وإصابة 37 آخرين.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف طال مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون"، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال.

واستهدف القصف بأكثر من 10 ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدف بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.

وكان المرصد أحصى خلال العام 2020، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.