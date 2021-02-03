الخارجية الأمريكية تتهم إيران بالابتعاد عن التزاماتها النووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إيران بالابتعاد بشكل عميق عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

وقال ند برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران ابتعدت "بشكل عميق" عن التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي، مضيفا "سنتشاور مع شركائنا وحلفائنا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إيران اقتربت أكثر من القدرة على إنتاج سلاح نووي، وأن بلاده "لا تزال حريصة على منعها من ذلك".

وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المبعوث الخاص بشأن إيران روبرت مالي، بتشكيل فريقا لتقديم مقترحات حول خطوات واشنطن المقبلة تجاه طهران.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا، من قرب امتلاك إيران قنبلة نووية مع استمرارها خرق الاتفاق النووي.

وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

وفي وقت سابق الأربعاء أيضاً، ردت واشنطن بفتور على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي فيما بدا تغير جوهري في رؤية البيت الأبيض.

ويعد الرئيس الأمريكي جو بايدن عرابا للاتفاق النووي مع إيران عام 2015 ما يجعل موقف إدارته الحالي بمثابة صدمة لطهران.