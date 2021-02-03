باريس: ماكرون وغيره من زعماء أوروبا ليسوا الخاسرين الكبار في سباق اللقاحات مع بريطانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون وغيره من زعماء أوروبا ليسوا أكبر الخاسرين عند المقارنة ببرنامج بريطانيا الأسرع للتطعيم ضد كوفيد-19.

وتقدمت بريطانيا بفارق كبير على فرنسا ودول أوروبية أخرى في وتيرة تطعيم سكانها إذ وافقت قبل غيرها على استخدام لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا.

وأثار ماكرون، الذي شكك الأسبوع الماضي في فاعلية لقاح أسترازينيكا في تحصين كبار السن، موجة غضب في بريطانيا حيث يتلقى كبار السن اللقاح حاليا.

ورد مستشار ماكرون على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان ماكرون وغيره من زعماء دول الاتحاد الأوروبي هم الخاسرون بسبب برنامج التطعيم البريطاني الأسرع، قائلا: "لا.. هذه ليست معركة كرامة، ليست معركة علاقات عامة، ما نقوم به هو أننا نتبع إستراتيجيتنا للصحة العامة لحماية مواطنينا".

وأضاف: "بريطانيا جازفت بالتصريح باستخدام لقاح أسترازينيكا مبكرا جدا.. فيما نحن نراهن على السلامة والأمان في ما يتعلق بالصحة العامة".

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن يوم الأربعاء أن أكثر من عشرة ملايين شخص في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 ووصف ذلك بأنه حدث كبير.