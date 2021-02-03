شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تدعو لمعالجة الأمراض غير السارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمراض غير السارية، مثل السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والسرطان، التي تتسبب في أكثر من 74 بالمائة، من الوفيات على مستوى العالم ، وتؤدي إلى تفاقم حالة مرضى كوفيد 19 .



وطالب في بيان بالاستثمار في بنية علاج الأمراض غير السارية والوقاية منها ، وتعبئة المدن وتأهيلها من أجل صحة أفضل ، ودعم استخدام البيانات لإدارة البرامج والسياسات الصحية .