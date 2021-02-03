اتفاقية سعودية مع اليونيسف تخدم 28 ألف طفل صومالي

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وقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج الطيب آدم، وذلك بمقر المركز في الرياض.على صعيد متصل، وزع المركز أمس 4600 كرتون تمور في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 4600 أسرة، كما دشن المركز مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة، يستفيد منها 25,000 أسرة.
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