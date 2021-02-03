شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية سعودية مع اليونيسف تخدم 28 ألف طفل صومالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتقديم الخدمات التعليمية والحماية للأطفال لمواجهة جائحة كورونا في الصومال، يستفيد منها 18,250 طفلا، بقيمة إجمالية تبلغ 619,980 دولارا أمريكيا.

وقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج الطيب آدم، وذلك بمقر المركز في الرياض.

على صعيد متصل، وزع المركز أمس 4600 كرتون تمور في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 4600 أسرة، كما دشن المركز مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة، يستفيد منها 25,000 أسرة.