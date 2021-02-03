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اتفاقية سعودية مع اليونيسف تخدم 28 ألف طفل صومالي

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتقديم الخدمات التعليمية والحماية للأطفال لمواجهة جائحة في الصومال، يستفيد منها 18,250 طفلا، بقيمة إجمالية تبلغ 619,980 دولارا أمريكيا.

وقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج الطيب آدم، وذلك بمقر المركز في الرياض.

على صعيد متصل، وزع المركز أمس 4600 كرتون تمور في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 4600 أسرة، كما دشن المركز مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة، يستفيد منها 25,000 أسرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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