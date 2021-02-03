شكرا لقرائتكم خبر مصر تعلن استعدادها لدعم لبنان لتجاوز أزماته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، حيث أبدى استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للبنان لتجاوز أزماته.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن السيسي أكد حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، وعلى إخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا، من خلال قيام كل القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة.

وأضاف المتحدث أن السيسي شدد على «استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لا سيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا ».

من جانبه، أشاد الحريري بجهود مصر الحثيثة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وكذا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين.

يذكر أنه تم تكليف الحريري في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.